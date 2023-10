RLP ने राजस्थान चुनाव में 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, देखें किन-किन को मिली जगह

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (Rashtriya Loktantrik Party) ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. आरएलपी ने अपनी पहली सूची में 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal) ने खुद को खींवसर से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया है.

Rashtriya Loktantrik Party releases first list of 10 candidates for upcoming Rajasthan elections; current MP & party leader Hanuman Beniwal to contest from Khinvsar assembly constituency pic.twitter.com/13gWsM15XZ

— ANI (@ANI) October 28, 2023