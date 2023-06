Rajasthan Assembly Elections 2023: कांग्रेस ने राजस्थान में विकास का इतिहास रचा- सीएम गहलोत

Rajasthan Assembly Elections 2023: राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनावी मैदान में खड़े राजनीतिक दल राज्य की सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. वहीं राजस्थान की सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी पार्टियां एक-दूसरे में कमियां निकाल जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है. इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान जारी किया.

राजस्थान सीएम ने रविवार (11 जून) को दावा किया कि उनकी सरकार ने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ इतिहास रचा है और पिछले साढ़े चार वर्षों में अपनी उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया है. रविवार को प्रतापगढ़ जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि पिछले 70 साल में राजस्थान में सिर्फ 250 कॉलेज खोले गए हैं, वहीं मेरी सरकार ने साढ़े चार साल में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 300 कॉलेज खोले.