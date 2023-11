Rajasthan में करीब 69 प्रतिशत Voting हुई, कहीं उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच झड़प, कहीं बहिष्कार

जयपुर: राजस्थान में शनिवार को विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे तक 68 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ. वैसे अधिकारियों का मानना है कि कुल मिलाकर यह आंकड़ा 69 प्रतिशत से अधिक रहेगा. राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी (BJP) के बीच है. दोनों ही दलों के नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टी को जनादेश मिलने की उम्मीद जताई है. अधिकारियों के अनुसार, हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा. साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल मतदान प्रतिशत लगभग 74.06 प्रतिशत रहा था.

अधिकारियों ने कहा कि मतदान के दौरान जहां एक गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, वहीं कुछ हिस्सों में विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच मामूली झड़प हुई.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने यहां बताया कि पांच बजे तक 68.24 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला.उनका कहना था कि हालांकि अनेक जगह मतदाता मतदान केंद्रों पर कतारों में खड़े थे, जिनके द्वारा वोट डाले जाने के बाद ही मत प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा सामने आएगा. उन्होंने बताया कि शाम छह बजे तक 68.24 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला और अभी मतदान चल रहा है. उन्होंने कहा कि इसमें अगर डाक मत पत्रों का प्रतिशत मिला लिया जाए तो मतदान प्रतिशत 69 प्रतिशत से अधिक हो जाता है.

#WATCH | Rajasthan: Electronic Voting Machines (EVM) being sealed & secured at a polling booth in Jaipur.

The counting of votes will take place on December 3. pic.twitter.com/dw5SphFGjU

— ANI (@ANI) November 25, 2023