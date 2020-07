नई दिल्ली: राजस्थान में सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है. इस बार राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को वापस ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिक वापस लेने की अपील को स्वीकार कर लिया है. इस बात की जानकारी वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दी. उन्होने इस बात को स्वीकार किया की सीपी जोशी द्वारा दायर याचिका को वापस लिया गया है. गौरतलब है कि यह पूरा मामला सचिन पायलट व उनके विधायकों के नामांकन को खारिज करने को लेकर शुरू हुआ था. Also Read - Rajasthan Crisis Update: राज्यपाल ने विस सत्र बुलाने संबंधी फाइल लौटाई, अब सबकी नजर गहलोत की अगली चाल पर

हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट के आए फैसले को आगे चुनौती दी जा सकती है. बता दें कि कांग्रेस अब इस मामले को राजनैतिक तरीके से सुलझाने में जुटी हुई है. वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के राज्यपाल ने एक बार फिर विधानसभा सत्र बुलाने संबंधी फाइल को राज्य सरकार को लौटा दिया. सीएम अशोक गहलोत कैबिनेट ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश संबंधी फाइल राज्यपाल को भेजी थी. राज्यपाल के इस फैसले से राज्य की राजनीति में नया मोड़ आ गया है. Also Read - प्रियंका गांधी ने बीजेपी सांसद को चाय पर बुलाया, बंगला खाली करने से पहले की मुलाक़ात

Rajasthan Assembly Speaker CP Joshi withdraws his plea in Supreme Court, against the High Court order asking him to defer his decision on disqualification notices issued to former Deputy Chief Minister Sachin Pilot and 18 other MLAs. pic.twitter.com/rPbFBzIR4K Also Read - बसपा ने कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायकों को जारी कर रही व्हिप, गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ाईं

— ANI (@ANI) July 27, 2020