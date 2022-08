Rajasthan News: भाजपा ने बलात्कार कानून को लेकर दिये गये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की आलोचना की है. बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोमवार को कहा कि राजस्थान देश में बलात्कार के मामले में नंबर पर है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्य में मासूम बच्चियों के खिलाफ अत्याचार की बढ़ती घटनाओं को रोकने में अपनी सरकार की विफलतों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लगता है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर सत्ता हावी हो गई है. राष्ट्र के हालात को जिस चश्मे से वे देख रहे हैं उसका दुष्परिणाम है कि बेटियों पर ऐसा ओछा बयान दे रहे हैं. संदेश यही है कि अराजकता के सहारे वे राजस्थान की सत्ता पर कायम हैं.Also Read - 'रेप के बाद मर्डर की वजह फांसी की सजा', CM गहलोत के बयान पर विवाद; BJP ने यूं साधा निशाना

केंद्री जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में राजस्थान मासूम बच्चियों पर अत्याचार का केंद्र बना हुआ है. इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिये विवादित बयान देकर मुद्दे को तूल दिया जा रहा है।. राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि फांसी की सजा के प्रावधान से बलात्कार के बाद हत्या की घटनाओं के बढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है. Also Read - लम्पी वायरस के संक्रमण पर एक्टिव हुई राजस्थान सरकार, सीएम गहलोत ने बनाई ये प्लानिंग

#WATCH | "Rise of elements including PFI in Rajasthan has the blessing of CM… Rajasthan number one for rapes in the country," says BJP leader, Rajyavardhan Rathore after BJP MP Ranjeeta Koli from Bharatpur, Rajasthan alleges attack by mining mafia, complains of no police action pic.twitter.com/PZn2hEFoYA

— ANI (@ANI) August 8, 2022