जयपुर: राजस्‍थान (Rajasthan) के दौसा (Dausa) के लालसोट कस्बे में स्‍त्री रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्‍टर (gynecologist ) सुसाइड केस (suicide Case) में पुलिस ने आज गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश सचिव (BJP leader) जितेंद्र गोठवाल (Jitender Gothwal) समेत दो लोगों को रंगदारी और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया. बीजेपी नेता गोठवाल ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए ट्वीट किया, "गहलोत सरकार अपनी गलती व नाकामी छुपाने के लिए मुझ बेगुनाह को षड्यंत्र पूर्वक फंसा रही है.

गोठवाल ने आज गुरुवार को सुबह ट्वीट किया, "कल आधी रात को मुझे गिरफ्तार करने जयपुर आवास पर पहुंची पुलिस… लालसोट की डॉ. अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्ज किया गया झूठा मामला… आईपीसी की धारा 306.. लगाई."

Police fabricated case against me at the behest of Ashok Gehlot govt just because I sent a rail ticket to Priyanka Gandhi (to visit state to see crime situation). Case was already filed under murder charges. They don’t have video evidence against me: BJP leader Jitender Gothwal https://t.co/pf9Jn0w1zh pic.twitter.com/IoeONlQ2Jt

