Rajasthan Cabinet Expansion News: राजस्थान में जल्द ही अशोक गहलोत कैबिनेट (Ashok Gehlot Cabinet Expansion Update) का विस्तार होने वाला है. कांग्रेस महासचिव अजय माकन (Ajay Maken) का यह बयान पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) की नाराजगी की खबरों के बीच सामने आई है. अजय माकन ने पार्टी की राजस्थान इकाई में फिर से टकराव की स्थिति बनने की खबरों के बीच कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नाराज नहीं हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य कैबिनेट एवं सरकार के निगमों एवं बोर्ड में खाली पदों को जल्द ही सबसे बातचीत करके भर दिया जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि पायलट के साथ उनकी रोजाना बातचीत हो रही है. कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी माकन ने पायलट समर्थक विधायकों की कथित नाराजगी से जुड़े सवाल पर संवाददाताओं से कहा, 'ऐसा कुछ नहीं है. सबकी सुनी जा रही है. सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं.' उन्होंने बताया, 'जो रिक्त पद हैं, चाहे वह कैबिनेट में हों या सरकार के अंदर बोर्डों या निगमों में हों, सबसे बातचीत करके इनको जल्द भरा जाएगा. जल्द ही नियुक्तियां होंगी.'

पायलट की नाराजगी से जुड़े प्रश्न पर माकन ने कहा, 'ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरी उनसे रोज बात हो रही है. अगर नाराज होते तो क्या हमारी बात होती?' गौरतलब है कि राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी की खबरों के बीच उनके समर्थक विधायकों ने उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों के समाधान में देरी पर नाराजगी जताई है. पायलट के करीबी करीब आधा दर्जन विधायकों ने गुरुवार को सिविल लाइन्स स्थित उनके निवास पर उनसे मुलाकात भी की.

I demand that the Cabinet should be expanded and political appointments should be made: Rajasthan Congress MLA PR Meena in Dausa pic.twitter.com/GgwEcJ7TJy

