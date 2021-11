Rajasthan Cabinet Expansion Update: राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) कैबिनेट के साभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया है. राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह जानकारी दी. रविवार दोपहर 2 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय (PCC) में सभी नेता जाएंगे और वहां सब कुछ तय होगा. सूत्रों ने बताया कि नए शपथ ग्रहण समारोह रविवार को होने की संभावना है।Also Read - Rajasthan Cabinet Expansion: कैबिनेट विस्तार से पहले बोले Ashok Gehlot- 'सबको लॉटरी खुलने का इंतजार'

इससे पहले दिन में केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के उपलक्ष्य में आयोजित 'किसान विजय दिवस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने प्रस्तावित पुनर्गठन को लेकर चुटकी ली.

#UPDATE | All ministers in the Rajasthan Council of Ministers tender their resignations. A PCC meeting has been scheduled for tomorrow. https://t.co/U8E7j1u5Vb

— ANI (@ANI) November 20, 2021