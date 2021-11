Rajasthan Cabinet Expansion Update: राजस्थान में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी. अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल (Rajasthan Cabinet Expansion) में फेरबदल जल्द ही किया जाएगा. सचिवालय कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा, ‘मंत्रिमंडल पुनर्गठन जल्द होगा.’Also Read - UP: PM मोदी का कांग्रेस पर निशाना, 'परिवार' के दरबारियों ने सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा को अपमानित किया

The expansion of the State Cabinet would happen soon, says Rajasthan CM Ashok Gehlot at an event in Jaipur pic.twitter.com/JsrjOsZWAr

मालूम हो कि राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें लंबे समय से चल रही हैं और गहलोत ने इस पर चर्चा के लिए पिछले हफ्ते नयी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (SOnia Gandhi) से मुलाकात की थी. बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में फैसला पार्टी आलाकमान करेगा.

इस समय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 21 सदस्य हैं. राज्य में विधायकों की संख्या 200 है, उस हिसाब से मंत्रिमंडल में अधिकतम 30 सदस्य हो सकती है.

#WATCH | At a felicitation program for teachers, in Jaipur, Rajasthan CM Ashok Gehlot asks them if they need to pay money for a transfer. The teachers respond with "Yes". The CM says, "It's very unfortunate that teachers need to pay money for transfer. A policy should be made…" pic.twitter.com/YWAl9QTkSH

