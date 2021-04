Curfew in Rajasthan: राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में वीकेंड पर कर्फ्यू लगा दिया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि यह कल यानी शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा. इस दौरान लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी. केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को घरों से बाहर निकलने दिया जाएगा. Also Read - Night Curfew In Rajasthan: 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया

उन्होंने गुरुवार देर रात एक के एक ट्वीट कर कहा कि पहले प्रदेश के 17 जिलों में कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे थे लेकिन पिछले कुछ दिनों में सभी जिलों में संक्रमण तेजी से फैला है. अब प्रदेश में कोरोना के 6,658 नए मामले और 33 मौते हुईं हैं. इसलिए आज वीकेंड कर्फ्यू का सख्त फैसला लिया गया है.

उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति दूसरे प्रदेशों जैसी विकट स्थिति बन सकती है. आमजन से अपील है कि पूर्व की तरह एकजुटता दिखाएं और एक-दूसरे का सहयोग करें. राजस्थान सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है.

#COVID19: Rajasthan CM Ashok Gehlot announces curfew in the state, starting 6 pm on April 16 to 5 am on April 19; essential services exempted. pic.twitter.com/MGo6SWrA6R — ANI (@ANI) April 15, 2021

राजस्थान में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 6658 नये मामले सामने आये, जिससे राज्य में संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या बढ़कर 3,87,950 हो गई.

वहीं, राज्य में इस घातक संक्रमण से 33 और लोगों की मौत हो गई जिससे मरने वालों की संख्या 3041 तक पहुंच गई. राज्य में इस घातक वायरस संक्रमण से 24 घंटे में होने वाली मौतों व नये संक्रमितों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है.

अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को 6658 नये मामले आने से राज्य में संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या बढ़कर 3,87,950 हो गई है जिसमें 49,276 रोगी उपचाराधीन है.

उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटे में राज्य में सामने आए संक्रमितों में जयपुर में 848,, जोधपुर में 847, उदयपुर में 711, कोटा में 638, अलवर में 361, भीलवाडा में 332, अजमेर में 258, डूंगरपुर में 239, बीकानेर में 194 नये संक्रमित मिले हैं. उन्होंने बताया कि इस अवधि में 2254 मरीज ठीक हुए. राज्य में अब तक कुल 3,35,633 संक्रमित ठीक हो चुके हैं.

राज्य में इस घातक संक्रमण से बीते 24 घंटे में हुई मौतों में बीकानेर, कोटा में चार-चार, अलवर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर में तीन-तीन, नागौर, पाली में दो-दो, अजमेर, बांरा,चित्तौड़गढ़, चूरू,जालौर, सीकर में एक-एक मरीज की मौत शामिल है.