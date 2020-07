नई दिल्‍ली: राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने आवास में बुलाई विधायक दल की मीटिंग में अपनी सरकार के बहुमत का दावा किया है. सीएम के आवास पर इकट्ठा हुए मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के नेता और पार्टी के विधायक विक्‍ट्री का साइन दिखाते हुए दिखाई दिए. Also Read - सीएम गहलोत के निवास पर व‍िधायक दल की बैठक, 90 से ज्‍यादा MLA पहुंचे

वहीं, कांग्रेस की विधायक दल के पहले सचिन पायलट के समर्थकों का दावा किया था कि 25 विधायक उनके साथ हैं. जबकि गहलोत ने दावा है कि उनके पास बहुमत हैं. ऐसे में सवाल है कि क्‍या अशोक गहलोत सरकार पर संकट टल गया है. Also Read - राजस्थान का सियासी संकट: सुरजेवाला बोले- कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट से कई बार बात की, गहलोत सरकार के पास पूर्ण बहुमत

मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत के आवास में बुलाई गई विधायक दल की मीटिंग पहले 10 बजे शुरू होना थी, लेकिन यह 12 बजे के बाद शुरू हो पाई. विधायक दल की मीटिंग शुरू होने से पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और वह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी. Also Read - 90 से ज्‍यादा MLA के साथ सीएम गहलोत के निवास पर मीटिंग, दिल्‍ली, महाराष्‍ट्र, राजस्‍थान में पार्टी नेताओं पर IT के छापे

Rajasthan: Chief Minister Ashok Gehlot, Congress leaders and party MLAs show victory sign, as they gather at CM’s residence in Jaipur. pic.twitter.com/CHgtksDloG

— ANI (@ANI) July 13, 2020