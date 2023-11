Rajasthan Elections: सीएम अशोक गहलोत ने सरदारपुरा से किया नामांकन, कहा- रिपीट होगी कांग्रेस सरकार

Rajasthan Elections 2023: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया. नामांकन दाखिल करने के बाद अशोक गहलोत ने राज्य में एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया. गहलोत ने कहा कि केरल में 76 साल तक लगातार सरकार बदलती थी.सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के कारण वहां की जनता ने सरकार रिपीट कर दी. हमारा कोरोना का मैनेजमेंट शानदार और बेहतर था. WHO ने भी तारीफ की थी.फिर हम क्यों नहीं उम्मीद करें कि हमारी सरकार(राजस्थान में) रिपीट होगी.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले राजस्थान को पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह बदल गया है. आज, राजस्थान में एम्स, आईआईटी, आईआईएम और अन्य विश्वविद्यालय हैं.जब मैं पहली बार सीएम बना था तो केवल 6 विश्वविद्यालय थे और अब 100 से ज्यादा कॉलेज हैं.राज्य की जनता राजस्थान में सरकार दोहराने के मूड में है.

#WATCH | Rajasthan CM Ashok Gehlot files nomination from the Sardarpura Assembly constituency for the upcoming Assembly elections in Rajasthan. pic.twitter.com/sgpDCF0YJA

— ANI (@ANI) November 6, 2023