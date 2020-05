नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में सभी राज्य की सरकारें एहतियात बरतने में जुटी हुई हैं. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. यहां राज्य की सीमाओं को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है, साथ ही बाहरी से आने वाले अनाधिकारिक लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है. Also Read - Rajasthan Update: लॉकडाउन हैट्रिक के पहले दिन ही राजस्थान में कोरोना संक्रमण से चार लोगों की मौत, 123 नए मामले

सीएम अशोक गहलोत ने एक आदेश जारी कर राज्य की सभी सीमाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है. आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर एहतियात के तौर पर राजस्थान राज्य की सभी बाहरी सीमाओं को फौरन बंद कर दिया जाए. साथ ही अनाधिकारिक व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है. Also Read - Covid-19: गोधरा में पुलिस टीम पर भीड़ ने किया पथराव, पुलिस निरीक्षक घायल

Rajasthan CM Ashok Gehlot has issued an order stating that all the inter-state boundaries of the state will be sealed with immediate effect to prevent the entry of unauthorized persons from the inter-state boundaries of the state. #COVID19 Also Read - दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या में हुआ इजाफा, सभी इलाके सील

— ANI (@ANI) May 7, 2020