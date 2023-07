Rajasthan के सीएम अशोक गहलोत का आरोप, पीएम मोदी के बयान से राजस्थान की भावनाएं आहत हुई हैं

Rajasthan, Ashok Gehlot, PM Modi, Jaipur: राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत (Rajasthan CM Ashok Gehlot) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के बयान पर आज शनिवार को आपत्ति जताते हुए कहा है कि उनके बयान से राजस्थान की भावनाएं आहत हुई हैं , सीएम गहलोत ने कहा, “जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान (Rajasthan) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सीएम को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, उससे राजस्थान की भावनाएं आहत हुई हैं.”

राजस्थान के सीएम गहलोत ने कहा, “अगर पीएम मोदी मणिपुर नहीं जा सकते तो उन्हें एक बैठक बुलानी चाहिए थी और मणिपुर के हालात की समीक्षा करनी चाहिए थी. मैंने पहली बार देखा है कि कोई प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कर्नाटक, राजस्थान और अन्य जगहों का दौरा कर रहे हैं , लेकिन मणिपुर का नहीं. मणिपुर में उनकी सरकार है, सोचिए अगर कांग्रेस वहां सत्ता में होती तो वह क्या-क्या कहते.”