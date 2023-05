CM अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर उठाए सवाल, बोले- अगर वो पार्टी में हैं, तो मिलकर काम क्यों नहीं करते

राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, अगर वो पार्टी में हैं तो मिलकर काम क्यों नहीं करते हैं. मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मैं तीन बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं. हाईकमान जो चुनाव जीतना चाहता है वह काम करना आज मेरा कर्तव्य है.

#WATCH | If he (Sachin Pilot) is in the party then why won’t he do this (work together). The position is not important for me, I have been the CM thrice. Today it’s my duty to do the work that the high command wants which is to win the election: Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/hxtLs3V3Kc — ANI (@ANI) May 30, 2023