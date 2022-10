जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री (Rajasthan CM)अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने शनिवार को उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) को लेकर कांग्रेस पर तंज कसने पर BJP की निंदा करते हुए कहा, ” चाहे अडानी हों, अंबानी हों या फिर अमित शाह के बेटे जय शाह, हम सभी का स्वागत करेंगे. हम रोजगार और निवेश चाहते हैं.”Also Read - Congress President Election: शशि थरूर ने कहा- 'लड़ाई अंत तक चलेगी, ये कांग्रेस के भीतर एक दोस्ताना मुकाबला

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश राजस्थान सम्मेलन निजी कार्यक्रम नहीं था और इसमें 3000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था. राजस्थान के सीएम गहलोत ने कहा कि यह मुद्दा बनाना भाजपा को महंगा पड़ेगा.. यह उनके उल्टा पडे़गा.. जितना विरोध करेंगे.. हर नौजवान कहेगा मुझे जो सुविधा मिल रही है रोजगार के अवसर मिल रहे हैं उनपर आप (भाजपा) क्यों संकट पैदा कर रहे हो. Also Read - बिहार: नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ CBI के आरोप पत्र पर नाराजगी जताई

गहलोत ने कहा कि यह निजी कार्यक्रम नहीं है और कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है, ऐसी स्थिति में अड़चन पैदा करने की कोशिश की मैं निंदा करता हूं. गहलोत ने शनिवार को ‘निवेश राजस्थान सम्मेलन’ के दूसरे दिन संवाददाताओं से बातचीत में कहा, चाहे अडानी हों, अंबानी हों या फिर अमित शाह के बेटे जय शाह, हम सभी का स्वागत करेंगे. हम रोजगार और निवेश चाहते हैं. Also Read - Pics: टॉपर बच्चों का अनूठा सम्मान, हेलीकॉप्टर से कराई गई सैर, स्टूडेंट्स बोले- सपना हुआ सच

Jaipur, Rajasthan | They (BJP) tried to create hindrances and made issues in media on Mr Gautam Adani’s name. Be it Adani, Ambani, Amit Shah’s son Jay Shah, we will welcome all those who are from industry. We need jobs: Rajasthan CM Ashok Gehlot on Invest Rajasthan 2022 Summit pic.twitter.com/GhY2EBsvZD

