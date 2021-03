Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोद (Ashok Gehlot) ने महंगाई पर बयान देते हुए कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए समय रहते केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) को सही कदम उठाने चाहिए वरना लोगों में असंतोष पैदा होगा जो देश हित में नहीं है. गहलोत ने कांग्रेस (Congress) द्वारा चलाई गई ‘स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज मुहिम’ (Speak up against price rise) में युवाओं के हिस्सा लेने की प्रशंसा करते हुए कहा कि कैंपेन (Campaign) आज दिनभर बहुत शानदार चला, लाखों नौजवानों ने इसमें भाग लिया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद देश में ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो रही है. Also Read - Rahul Gandhi ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा, शुरू किया सोशल मीडिया campaign

उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल (Petrol diesel price hike) और गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिया है. परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ती जा रही है. कम होती आमदनी, जाती हुई नौकरियां और डूबती अर्थव्यवस्था के दौर में लोग जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मोदी सरकार को ईंधन की कीमतें कम करनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आम आदमी को फायदा देकर उसकी क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था (India Economy) में सुधार हो सकता है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के चलते लोगों की नौकरियां चली गई है और व्यवसाय बंद हो गए हैं और ऐसी स्थिति में ईंधन की कीमतों में वृद्धि से खाद्य पदार्थो और सब्जियों के दामों में बढ़ोत्तरी होगी और महंगाई बढ़ेगी. Also Read - मंत्रीजी की नसीहत, तेल के दाम बढ़ गए हैं तो कुछ खर्चे कम कर दो...

उन्होंने कहा कि केंद्र ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की जिसका सभी ने स्वागत किया, लेकिन बाद में यह पता चला कि पैसा ना तो राज्यों को मिला और ना हीं उद्योगों और व्यासायों को. उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडरों (LPG Cylinders Price Hike) पर मिलने वाली राहत भी रोक दी गई है, हालांकि शायद इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिये वैट (VAT) में दो प्रतिशत की कमी की जिससे राज्य को 1000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ लेकिन ईंधन की कीमत लगातार बढ़ रही हैं.

(इनपुट-भाषा)