Rajasthan: राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री गहलोत के वफादार मंत्री पीएस खाचरियावास का आज सोमवार को विवादित बयान सामने आया है. मंत्री पीएस खाचरियावास ने कहा, राजस्थान की सड़कों पर ED, CBI और IT उतरने वाली है. भाजपा अगर एजेंसी भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे. सरकार बचाने के लिए एकजुट हुए कांग्रेस के हर विधायक और कार्यकर्ता, हम सड़कों पर खून बहा सकते हैं.

सीएम गहलोत के वफादार मंत्री पीएस खाचरियावास ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरकर लड़ना पड़ेगा। भाजपा अगर एजेंसी भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे. कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता और विधायक लड़ेगा. लेकिन अगर विधायक भाजपा की साजिश के खिलाफ सरकार बचाना चाहते हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए.

वहीं, जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कल जो भी कुछ हुआ उससे हमने कांग्रेस अध्यक्ष को अवगत कराया है. अंत में जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसका सभी को पालन करना होगा. पार्टी को एकजुट रखना है और पार्टी में अनुशासन रहना चाहिए.

ED, CBI coming to Rajasthan. Congress workers will have to fight on roads. Every MLA & worker of Congress in united to save govt, we can spill blood on roads…But if MLAs want to save govt against BJP’s conspiracy then they should be heard: Gehlot loyalist min PS Khachariyawas pic.twitter.com/3d2S3WOtxV

