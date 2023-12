Rajasthan New CM Face: राजस्थान में नए सीएम को लेकर आया बड़ा अपडेट, BJP विधायक ने दी ये अहम जानकारी

Rajasthan CM New Face: विधानसभा चुनावी नतीजे आने के हफ्ते भर बाद भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं चुन सकी है. बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर किसी भी तरह की गुटबाजी के चलते होने वाले नुकसान से बचने के इरादे से सोच-समझकर फैसला लिया जा रहा है. वहीं आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) की तैयारियों को भी इस देरी की एक प्रमुख वजह है. इन सबके बीच, राजस्थान में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ का एक बयान सामने आया है.

राजस्थान में सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच कालीचरण सराफ ने कहा, कांग्रेस को अपना सीएम तय करने में कम से कम 16 दिन लग गए और पार्टी में तानाशाही चल रही है. मंत्री ने कहा भाजपा नेताओं में लोकतंत्र है, मुख्यमंत्री चुनने के लिए पार्टी ने पर्यवेक्षक चुने हैं. वे आएंगे और विधायकों की राय लेंगे और उसके बाद रिपोर्ट हाईकमान को दी जाएगी. इसके बाद हाईकमान जो भी निर्णय लेगा उससे सभी सहमत होंगे.

#WATCH | Jaipur: On Rajasthan CM face, BJP MLA & former minister Kalicharan Saraf says, ” Congress took at least 16 days to decide their CM and there is dictatorship going on in Congress but there is democracy in BJP. Observe have been elected, they will come and take the… pic.twitter.com/zm74XOQjlB

