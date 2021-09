जयपुर: राजस्‍थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में कल शुक्रवार को विपक्षी दल (BJP) के विधायकों की आपत्ति के बीच राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (Rajasthan Compulsory Registration of Marriages (Amendment) Bill, 2021) पारित हो गया. शादियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए एक संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्यों ने शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा से बहिर्गमन किया. पार्टी ने दावा किया कि इससे बाल विवाह वैध हो जाएंगे. यह काला कानून है.Also Read - Maharashtra News: महाराष्ट्र में क्या फिर साथ आने वाले शिवसेना-BJP? उद्धव ठाकरे के इस बयान से लग रहीं अटकलें...

बता दें कल शुक्रवार को विपक्षी विधायकों की आपत्ति के बीच राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 कल राज्य विधानसभा में पारित हो गया. विधेयक के तहत, बाल विवाह की जानकारी उनके माता-पिता/अभिभावकों को शादी के 30 दिनों के भीतर देनी होगी.

It will be a black day for the Assembly if this Bill is passed. Does the Assembly permit us to unanimously allow child marriages? By a show of hands, we will be permitting child marriages. The Bill will write a black chapter in the history of the Assembly: BJP MLA Ashok Lahoti pic.twitter.com/3KEOtCfq9C

