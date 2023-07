Rajasthan Assembly Election की तैयारियों पर चर्चा के लिए दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक, विवाद सुलझें तो आगे बढ़े पार्टी

राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election 2023) होने हैं. चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी राज्य इकाई में चल रहे समस्त विवादों को खत्म कर देना चाहती है. राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस में पिछले लंबे समय से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) हैं और दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot). दोनों बड़े नेताओं के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और सचिन पायलट की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तमाम आरोप लगाए गए हैं. कांग्रेस पहले भी दोनों नेताओं के बीच सुलह की कई कोशिशें कर चुकी है. लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी दो बड़े नेताओं के बीच मनमुटाव नहीं देखना चाहती. इसीलिए आज यानी गुरुवार 6 जुलाई को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है.

राजस्थान कांग्रेस ने नेता आज सुबह ही दिल्ली में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) से मिलने पहुंचे. यहां उनकी मुलाकात पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से भी होगी. सभी नेता सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंचे.

सचिन पायल भी सुबह-सुबह कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए. यहां उनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी होगी. इन बड़े नेताओं के अलावा वह पार्टी की राज्य इकाई के नेताओं और राष्ट्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए.

बताया जा रहा है कि पार्टी ने यह मीटिंग आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर बातचीत करने के लिए रखी है. लेकिन यह सभी जानते हैं कि राजस्थान कांग्रेस के दो सबसे बड़े नेता एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं.