जयपुर: राजस्‍थान के कांग्रेस विधायक (Congress MLA) और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष (State Youth Congress President) गणेश घोघरा (Ganesh Ghoghra) ने बुधवार को अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) को भेज दिया. विधायक ने अपने खिलाफ डूंगरपुर जिले में हंगामा करने का मामला दर्ज होने के बाद यह कदम उठाया है. आधिकारिक सूत्रों ने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए बताया कि घोघरा ने आज मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेजा है.

Rajasthan | Congress MLA from Dungarpur, Ganesh Ghogra resigns. He is also the president of State Youth Congress

