जयपुर: राजस्‍थान में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक और बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य के विधायक जिसके साथ होंगे वही प्रदेश का नेता (मुख्‍यमंत्री) होगा. कांग्रेस के विधायकों के पार्टी के विधायक दल की बैठक में शामिल न होकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के आवास पहुंचने को आलाकमान के प्रति विद्रोह के रूप में नहीं देखा जाए बल्कि यह ‘हमारे परिवार की बात है. इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि मुख्‍य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराना चाहती है. बता दें कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही अन्य बीजेपी नेताओं ने ताजा हालात को लेकर तंज कसते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है. वहीं, इस समय राजस्थान में मौजूद अजय माकन ने कहा कि सोनिया गांधी के निर्देश पर हम एक-एक विधायक से बात करेंगे.Also Read - CM मनोहर लाल खट्टर का ऐलान- हरियाणा में जल्द होगी 18 हज़ार शिक्षकों की भर्ती

संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के साथ डॉ. जोशी के घर पहुंचे खाचरियावास ने कहा, ‘‘(धारीवाल के घर अशोक गहलोत समर्थक) विधायकों ने कहा कि भाजपा का षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे. भाजपा के लोग पिछले चार साल से सरकार अस्थिर करने का प्रयास करने में लगे हैं. भाजपा राजस्‍थान की सरकार को गिराना चाहती है.’’ पार्टी के विधायकों के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर बुलायी गयी विधायक दल की बैठक में न जाकर विधानसभा अध्‍यक्ष के आवास पहुंचने पर उन्‍होंने कहा, ‘‘इसे आलाकमान के प्रति विद्रोह के रूप में नहीं देखा जाए. यह हमारे परिवार की बात है.’’ उन्‍होंने कहा, ‘‘विधायक (आलाकमान द्वारा) अपनी बात नहीं सुने जाने से नाराज होकर इस्तीफा देने आए हैं. हमारे परिवार के मुखिया (आलाकमान) जब बात सुनेंगे तो नाराजगी दूर हो जाएगी.’’ Also Read - राजस्थान: नए सीएम की तलाश को लेकर कांग्रेस में बवाल, अशोक गहलोत के समर्थक विधायक इस्तीफा देने को तैयार

Jaipur, Rajasthan | A bus arrives outside the residence of Congress MLA Shanti Dhariwal where a meeting of Congress MLAs was held pic.twitter.com/IHUxjoFI3H

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 25, 2022