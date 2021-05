Rajasthan Corona Virus Latest Update in Hindi: राजस्थान में कोरोना वायरस से भयावह होते हालात के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मदद की गुहार लगाई है. सीएम ने आज शनिवार को पीएम से हाथ जोड़कर कर निवेदन किया कि केंद्र ऑक्सीजन, दवाईयों और जरूरी वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करे. Also Read - Rajasthan Lockdown Guidelines: राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, क्या-क्या खुलेगा और कहां रहेगी पाबंदी; 10 बातें...

गहलोत ने देर शाम ट्वीट में कहा- राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है. यहां संक्रमितों की संख्या के आधार पर ऑक्सीजन (Rajasthan Oxygen Crisis) एवं दवाइयों का आवंटन अत्यन्त जरूरी है. मुझे उम्मीद है कि इस विषय में भारत सरकार (Govt. of India) यथाशीघ्र फैसला लेगी.

सीएम ने आगे कहा- मैं केन्द्र सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सभी राज्यों को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर ऑक्सीजन, दवाइयों एवं अन्य सभी जरूरी वस्तुओं का वितरण किया जाना ही उचित रहेगा. अन्यथा सभी राज्यों की शिकायत बनी रहेगी एवं यह हाहाकार की स्थिति कभी खत्म नहीं होगी.

एक ट्वीट में गहलोत लिखते हैं- केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द भारत की अधिकतम जनसंख्या को वैक्सीन (India Covid-19 Vaccine Report) लगाने का प्रबंध करना चाहिए. चाहे इसके लिए विदेशों से वैक्सीन मंगवाई जाए या फिर भारत में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए. ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना पर काबू पाया जा सके.

राजस्थान सीएम ने ट्वीट में आगे कहा कि कोविड 19 से भारत में बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है. मौजूदा हालात में लगता है कि जब तक अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी तब तक इस संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सकेगा. मौजूदा हालात को देखकर नहीं लगता कि भारत में इतनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है.

मालूम हो कि राजस्थान में पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के 17,987 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 160 लोगों की मौत हो गई. हालांकि अच्छी बात ये है कि इतने ही समय में 17,667 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे गई. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,38,786 हो गई है, इनमें कुल 5,506 मरीजों की मौत हो चुकी है और 5,33,973 लोगों के इलाज के छुट्टी दे दी है. राज्य में एक्टिव केस की संख्या अब 1,99,307 है.

Rajasthan reports 17,987 new #COVID19 cases, 160 deaths and 17,667 discharges in the last 24 hours

Active cases 1,99,307

Case tally 7,38,786

Death toll 5,506

Total recoveries 5,33,973 pic.twitter.com/02Ebu2W4PY

— ANI (@ANI) May 8, 2021