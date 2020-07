नई दिल्‍ली: राजस्‍थान में कांग्रेस सरकार को तथाकथित गिराने की कोशिश की वायरल हुई ऑडियो क्‍लिपों को अब पुलिस फॉरेसिंक जांच के लिए भेजा जाएगा. पुलिस रिपोर्ट आने के बाद आरोपी बनाए गए नेताओं के आवाज के नमूने. राजस्‍थान एंट्री करप्‍शन ब्‍यूरो के महानिदेशक ने यह बात आज शनिवार को कही है. Also Read - Rajasthan crisis: कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने स्वीकार कर लिया कि राजस्थान में उसने खरीद-फरोख्त की

राजस्‍थान भ्रष्‍टाचार निरोधक ब्‍यूरो (ACB) के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि महेश जोशी ने 10 जून को एक शिकायत दर्ज कराई थी कि विधायकों को लुभाया जा रहा है. इस शिकायत में कोई नाम नहीं था. कल उन्‍होंने एक स्‍टेटमेंट दिया है और ऑडियो क्‍लिप्‍स सौंपीं हैं. एफआईआर दर्ज की गई है. उनके बयान में, उन्‍होंने ने तीन लोगों- भंवर लाल, संजय जैन और गजेंद्र सिंह का नाम लिया है. Also Read - BSP चीफ मायावती का अशोक गहलोत पर हमला, बोलीं- राजस्‍थान में लागू हो राष्‍ट्रपति शासन

FIR has been registered under Sections 7 and 7A of Prevention of Corruption Act. The audio clips will be sent to FSL for verification. After the report comes and it is verified, we will make the alleged people undergo a voice test: Alok Tripathi DG, ACB #Rajasthan https://t.co/iDvKH7wJFr Also Read - राजस्‍थान में सियासत की जंग के ऑडियो: बीजेपी ने की CBI जांच की मांग

— ANI (@ANI) July 18, 2020