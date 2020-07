जयपुर/ नई दिल्‍ली: राजस्‍थान में जारी कांग्रेस पार्टी के संकट पर आज मंगलवार को अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक विधानसभा का सत्र बुलाने के तीसरी बार प्रस्‍ताव भेजने के लिए जारी है, यह बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर हो रही है. वहीं, बीएसपी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में एक अपील दायर की है. Also Read - राजस्थान में फिर पॉलिटिकल ड्रामा, स्पीकर सीपी जोशी ने वापस ली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका

राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक मंगलवार सुबह शुरू हुई. बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है. मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हो रही है. बता दें कि राज्य में जारी राजनीतिक रस्साकशी के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने का कैबिनेट का प्रस्ताव दुबारा वापस सरकार को भेजा है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा चल रही है.

We have asked the 6 MLAs, who are elected to Rajasthan Assembly on the symbol of BSP, to vote against Congress in any proceedings to be held during Rajasthan Assembly Session. If they don't do so, their party membership will be cancelled: BSP Chief Mayawati pic.twitter.com/3JVSssPVfg

— ANI UP (@ANINewsUP) July 28, 2020