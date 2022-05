जयपुर: जोधपुर जिले में ईद के दिन हुए उपद्रव के सिलसिले में अभी तक 141 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि शहर में मंगलवार से लागू कर्फ्यू लगातार दूसरे दिन आज बुधवार को भी जारी रहा. जोधपुर के स्‍थानीय प्रशासन ने कर्फ्यू को गुरुवार मध्‍य रात्र‍ि तक बढ़ाने का फैसला किया है.Also Read - खरगोन में 24 दिन बाद हटाया गया कर्फ्यू, रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई थी हिंसा

जोधपुर के स्‍थानीय प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. वहीं, कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. Also Read - युगांडा से पेट में पौने पांच करोड़ की हेरोइन छुपाकर भारत आई युवती, हवाई अड्डे पर पकड़ी गई

Also Read - वीडियो दिखाने के बहाने बच्चे को सुनसान मकान में ले गया युवक, फिर कर डाला बड़ा कांड

जोधपुर में 3 मई को लगाए गए कर्फ्यू की अवधि जिला पूर्व के थाना उदयमंदिर के आंशिक क्षेत्र राई का बाग, रोडवेज बस स्‍टैंड, व राई का बाग रेलवे स्‍टेशन को छोड़कर शेष उदय मंदिर थाना क्षेत्र, सदर कोतवाली, सदर बाजार, प्रताप नगर सदर, देवनगर, सूरसागर, सरदारपुरा के संपूर्ण क्षेत्र में 6 मई की मध्‍य रात्र‍ि 12 बजे तक के लिए बढाई गई है.

1. कर्फ्यू के दौरान विभिन्‍न विश्‍वविद्यालयों की परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों, शिक्षकों और परीक्षा कार्य में लगे स्‍टॉफ को छूट मिलेगी.

2. इमरजेंसी मेडिकल सेवा, चिकित्‍सा सेवा से संबंधित कर्मचारियों, बैंककर्मियों, न्‍यायायिक सेवाओं से संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी , पत्रकार, मीडियाकर्मियों को परिचय पत्र दिखाने पर अनुमति होगी.

3. समाचार पत्र बांटने वाले हॉकर्स को न्‍यूज पेपर के वितरण की अनुमति रहेगी.

4. अन्‍य विषेश परिस्‍थतियों में बहुत जरूरी होने पर कर्फ्यू में निकलने के लिए संबंधित सहायक पुलिस आयुक्‍त व संबंधित थानाधिकारी अनुमति पत्र प्रदान कर सकेंगे.

जोधपुर डीएम हिमांशु गुप्ता ने कहा, कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं.

As per a preliminary survey, 29 two-wheelers, 21 four-wheelers, 5 shops & 13 Bhawans were damaged. A complete report on damage to properties will be sent to the government: DM Himanshu Gupta on Jodhpur violence

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 4, 2022