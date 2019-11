जयपुर: राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए और न्यायालय के फैसले के मद्देनजर पार्टी चाहती है कि वहां भव्य मंदिर बने. पायलट ने अयोध्या मामले पर दौसा में संवाददाताओं से कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति अब बंद होनी चाहिए.

Rajasthan Deputy CM & Congress leader Sachin Pilot: Supreme Court has delivered its verdict and everyone should accept it. Politics over it should end now. Congress party wants that a grand temple should be built in Ayodhya. pic.twitter.com/Yw9Ac1FS30

