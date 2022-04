Rajasthan, Karauli Violence, stone pelting: राजस्‍थान (Rajasthan) के करौली (Karauli Violence) में बीते 2 अप्रैल को हिंदू नवसंवत्‍सर पर मुस्लिम बाहुल इलाके से निकाली गई बाइक रैली के दौरान हुए पथराव (stone pelting) और हिंसा (Violence) और आगजनी की घटना के बाद अभी वहां कर्फ्यू जारी है. इस घटना को लेकर आज शुक्रवार को राजस्‍थान के डीजीपी ने दोनों समुदायों के बीच हुई हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. डीजीपी एमएल लाठर ने कहा, शुरू से ही जुलूस की बॉडी लैंग्वेज अलग तरह की थी और जुलूस में चल रहे गाने आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से वहां उपस्थित अन्य लोगों ने पथराव किया. इसके बाद घटी घटना बहुत दुखद रही, इसमें 10 मुकदमें दर्ज़ किए गए हैं और कुल 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.Also Read - BJP Attack on Congress: राजस्थान की घटना पर BJP हमलावर, कहा ‘हिन्दू आतंकवाद’ शब्द काँग्रेस की देन | Watch Video

The way procession was taken out was dubious, songs played were objectionable & that’s why stone pelting took place. 105 people have been arrested & fair probe is being conducted: Mohan Lal Lather, DGP, Rajasthan on the Karauli incident pic.twitter.com/AdF4xxdEzS

