Earthquake News, Bikaner, Rajasthan: राजस्‍थान के बीकानेर में दूसरे दिन भी आया भूकंप है. बीकानेर में आज गुरुवार को सुबह 7:42 बजे भूकंप आया, जिसकी रिक्‍टर स्‍केल पर 4.8 तीव्रता मापी गई.

भूकंप विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केंद्र ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर 4.8 तीव्रता का भूकंप आज ​​सुबह 7:42 बजे राजस्थान के बीकानेर में आया है.

An earthquake of magnitude 4.8 on the Richter scale occurred hit Bikaner, Rajasthan at 7:42 am today: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) July 22, 2021