Rajasthan News: एक तरफ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितना कुछ कर रही है. बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रही है और देश की बेटियां नई इबारतें लिख रही हैं. लेकिन दूसरी तरफ किसी राज्य के शिक्षा मंत्री का ये बयान कि महिला कर्मचारी आपस में लड़ती हैं, जिसकी वजह से प्रधानाचार्य और शिक्षकों को सेरिडॉन खाना पड़ता है. इस विवादित बयान के बाद राजस्थान के शिक्षामंत्री जीएस डोटासरा का वीडियो वायरल हो रहा है.

बता दें कि बीते सोमवार को महिला सशक्तीकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान के शिक्षामंत्री ने विवादित बयान दे दिया. उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारी आपस में बहुत लड़ती हैं. गहलोत कैबिनेट के मंत्री ने कहा, सरकार ने महिलाओं के लिए नीति पेश की. उन्हें प्राथमिकता दी जाती है. लेकिन महिला कर्मचारियों का आपस में विवाद है. जहां महिला कर्मचारी हैं, वहां प्रधानाचार्य या शिक्षक 'सेरिडोन' लेते हैं. इससे आगे निकल गए तो पुरुषों से आगे निकल जाएंगी.

#WATCH | Govt introduced policy for women. They're given priority.But female staff have conflicts among themselves. Where there's female staff, either Principal or teachers take 'Saridon'. If they overcome this, they'll be ahead of men: Rajasthan Education Min GS Dotasara (11.10) pic.twitter.com/CqQnkk1Nvz

