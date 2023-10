Rajasthan में बदल गई चुनाव की तारीख, जानें 23 की जगह अब कब डाले जाएंगे Vote- ECI ने वजह भी बताई

Rajasthan Election New Date: राजस्थान में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है. राजस्थान में अब 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग ने राज्य में 23 नवंबर को होने वाले मतदान की तारीख को आगे बढ़ाकर 25 नवंबर (Rajasthan Chunav Ki Tarikh ) कर दिया है. निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया कि 23 नवंबर को हजारों शादियां हैं और देव उठनी एकादशी की वजह से तारीख में बदलाव किया है.

The change in the date of the poll was made following representations from various political parties, social organisations and also issues raised in various media platforms considering large scale wedding/social engagement on that day which may cause inconvenience to large number…

