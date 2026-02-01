Hindi Rajasthan

Rajasthan First Girls Military School Bikaner Sikar Open Soon Admission Process

कई कर्नल सोफिया और व्योमिका होंगी तैयार! इस राज्य में खुलेगा पहला Girls Army School, जानें एडमिशन प्रोसेस

इस राज्य में पहली बार गर्ल्स सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है. आइए इस खबर में आपको बताते हैं एडमिशन प्रोसेस और क्लास कब से शुरू होगी इस बारे में...

राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 की घोषणा करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. बीकानेर और सीकर में सरकारी बालिका सैनिक स्कूल खोलने की योजना थी, जो अब सच होती दिख रही है. इन स्कूलों से आने वाले सालों में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जैसे कई नाम आने की उम्मीद है. स्कूलों में 160 सीटें कक्षा 6 के लिए तय की गई हैं. इस पहल से राज्य की युवा लड़कियों में देशभक्ति और करियर की नई राह दिखाने को मिलेगी.

एडमिशन को लेकर छात्राओं में दिखा उत्साह

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस सत्र के लिए लगभग 13 हजार छात्राओं ने आवेदन किया, यानी एक सीट के लिए औसतन 72 छात्राएं मुकाबला कर रही हैं. आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से 12 जनवरी से 28 जनवरी तक लिया गया. अगर आवेदन फॉर्म में किसी छात्रा ने माध्यम, जिला, स्थायी पता या जाति वर्ग जैसी जानकारी में गलती की हो, तो उसे 1 से 5 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन सुधारने का मौका दिया गया. इस तरह राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और छात्राओं के लिए आसान बनाने की कोशिश की है.

जानें आवेदन प्रक्रिया

छात्राओं का चयन एक विशेष प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. यह परीक्षा 8 मार्च, 2026 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा में राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ रही पांचवीं कक्षा की छात्राएं भाग लेने के लिए योग्य हैं. प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों की योग्यता और क्षमता को परखा जाएगा, ताकि केवल योग्य और उत्साही छात्राएं ही इन सैनिक स्कूलों में जगह पा सकें. परीक्षा के परिणामों और प्रवेश सूची को राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा.

कब से शुरू होगी क्लास?

सभी चयनित छात्राओं का नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई, 2026 से शुरू होगा. इन स्कूलों में लड़कियों को न केवल अकादमिक शिक्षा दी जाएगी, बल्कि सैन्य अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और शारीरिक प्रशिक्षण भी मिलेगा. इससे राज्य और देश के लिए महिला सैन्य अधिकारियों की नई पीढ़ी तैयार होगी. बीकानेर और सीकर के स्कूल राजस्थान में शिक्षा और राष्ट्रीय सेवा को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनेंगे. इस पहल से ना केवल लड़कियों का करियर सुरक्षित होगा, बल्कि पूरे समाज में महिला सशक्तिकरण और देशभक्ति की भावना भी मजबूत होगी.