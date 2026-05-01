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राजस्थान के युवाओं के लिए खुलेंगे करियर के नए रास्ते, विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग के लिए सरकार उठाया बड़ा कदम

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने विदेशी भाषा ट्रेनिंग शुरू की है जिससे युवाओं को विदेश पढ़ाई और नौकरी में मदद मिलेगी, हर जिले और गांव स्तर पर गाइडेंस भी दिया जाएगा.

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Rajasthan News: जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एक खास कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सरकार ने युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया. यहां “विदेशी भाषा एवं संचार कौशल कार्यक्रम” के तहत अहम समझौते किए गए. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जयंत चौधरी और अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे. इस पहल का मकसद साफ है. राजस्थान के युवाओं को दुनिया के साथ जोड़ना और उन्हें आगे बढ़ने के मौके देना.

पांच विदेशी भाषाओं की मिलेगी ट्रेनिंग

सरकार ने अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर योजना शुरू की है. इसके तहत युवाओं को जर्मन, जापानी, फ्रेंच, रूसी और कोरियन जैसी भाषाएं सिखाई जाएंगी. इससे युवा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी पढ़ाई और नौकरी के अच्छे मौके पा सकेंगे. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह कदम हजारों युवाओं के लिए नए रास्ते खोलेगा और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगा.

गांव-गांव तक पहुंचेगी मदद

सरकार ने विद्यसी एजुकेशन कंपनी के साथ भी समझौता किया है. इसके तहत हर जिले में सेमिनार होंगे और गांव स्तर पर लोगों को गाइड किया जाएगा. कंपनी के अनुसार, हर ग्राम पंचायत में ऐसे लोग नियुक्त किए जाएंगे जो युवाओं को सही भाषा चुनने और विदेश में पढ़ाई से जुड़ी जानकारी देंगे. इससे छोटे शहरों और गांवों के युवाओं को भी बराबर मौका मिलेगा.

बदलते समय में भाषा की बढ़ती जरूरत

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि आज के समय में विदेशी भाषा सीखना बहुत जरूरी हो गया है. दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे में नई भाषाएं जानना करियर के लिए फायदेमंद है. उन्होंने यह भी कहा कि अपनी स्थानीय भाषा भी उतनी ही जरूरी है, इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए.

रोजगार और भविष्य दोनों में फायदा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब विदेशी भाषा सीखना एक जरूरत बन चुका है. उन्होंने बताया कि विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने देखा कि वहां भारतीय युवाओं की काफी मांग है. राज्य में पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विदेशी लोगों के साथ काम करने के मौके बढ़ रहे हैं. ऐसे में भाषा सीखने से सीधे रोजगार के मौके मिल सकते हैं. सरकार का मानना है कि यह पहल युवाओं को नया रास्ता दिखाएगी और उन्हें दुनिया में अपनी पहचान बनाने में मदद करेगी.

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