राजस्थान सरकार ने रविवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को फ्री कोविड वैक्सीन लगाने का फैसला किया. खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों को निशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने का फैसला किया है. बता दें कि इससे पहले कई अन्य राज्य भी 18 से 45 वर्ष के सभी लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान कर चुके हैं.

रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने में लगभग 3000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी. उन्होंने कहा, "राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों को लगभग 3000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर निशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने का फैसला किया है."

अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, “यह बेहतर होता कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारत सरकार 60 वर्ष एवं 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग की तरह ही 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के युवाओं के वैक्सीनेशन का खर्च भी उठा लेती तो राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता.”