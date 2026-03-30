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बेटियों को 1.5 लाख रुपये दे रही सरकार, जानें कौन कर सकता है अप्लाई, पूरी करनी होंगी कितनी शर्तें?
राजस्थान में पहले ‘मुख्यमंत्री राजश्री योजना’ के तहत बेटियों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती थी. भजनलाल शर्मा सरकार ने दिसंबर 2024 में इस योजना में बदलाव करते हुए इसका नाम 'लाडो प्रोत्साहन योजना’ कर दिया है.
BJP शासित राज्यों में भी ‘बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ’ कैंपेन की तर्ज पर कई योजनाएं चलती हैं, जिनका मकसद जरूरतमंद परिवार की बेटियों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करना है. ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ऐसी ही एक स्कीम है. इसे राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली BJP सरकार की ओर से चलाया जा रहा है. इस स्कीम के तहत राजस्थान में पैदा होने वाली बेटी को जन्म से लेकर 21 साल की उम्र तक कुल 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता 7 किस्तों में दी जाती है.
‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ क्या है?
राजस्थान में पहले ‘मुख्यमंत्री राजश्री योजना’ के तहत बेटियों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती थी. भजनलाल शर्मा सरकार ने दिसंबर 2024 में इस योजना में बदलाव करते हुए इसका नाम ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ कर दिया है. इसके तहत बेटियों को दी जाने वाली राशि को भी डबल कर दिया गया. हाल ही में राजस्थान सरकार ने इस राशि को डेढ़ लाख रुपये कर दिया है.
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कौन ले सकता है इस योजना का फायदा?
‘लाडो प्रोत्साहन योजना’में लाभ लेने के लिए जाति, धर्म, वर्ग या आय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है. राजस्थान में कहीं भी जन्म लेने वाली बेटी इस योजना के तहत पात्र मानी जाएगी. बस बेटी को जन्म देने वाली मां राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए. साथ ही बेटी का जन्म किसी राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना से अधिस्वीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में होना जरूरी है.
कैसे मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कहीं भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना से अधिस्वीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म लेने वाली बच्चियों का डेटा संबंधित विभागों के पोर्टल से अपलोड हो जाएगा. इसके बाद सरकार उसी डेटा से बेटी का रजिस्ट्रेशन कर लेगी.
कितनी किस्तों में पैसा मिलेगा?
बेटी के जन्म से लेकर 21 साल की उम्र तक 1,50,000 रुपये 7 किस्तों में Direct Benefit Transfer के जरिए दिया जाएगा. शुरुआत की 6 किस्तें लड़की के माता-पिता या पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में आएंगे. आखिरी किस्त बेटी के बैंक अकाउंट में डाली जाएगी.
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कब कितना मिलेगा पैसा?
- इस स्कीम में बेटी के जन्म के समय 5 हजार रुपये मिलेंगे. 1 साल की उम्र और सभी वैक्सीनेशन पूरे होने पर 5 हजार ट्रांसफर होंगे.
- राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में पहली क्लास में एडमिशन के बाद 10 हजार रुपये मिलेंगे.
- राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन पर 15 हजार रुपये मिलेंगे.
10वीं क्लास में एडमिशन लेने पर 20 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.फिर 12वीं क्लास में एडमिशन पर 25 हजार रुपये दिए जाएंगे.
- सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएट होने और 21 साल की उम्र पूरी करने के बाद बेटी के अकाउंट में बाकी 70 हजार रुपये डाले जाएंगे.
कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत?
गर्भावस्था के दौरान मां की डिटेल चिकित्सा विभाग के पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा. गर्भवती महिला की ANC जांच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट, मैरेज सर्टिफिकेट, आधार, बैंक अकाउंट डिटेल, राशन कार्ड और फोटो की जरूरत पड़ेगी.
राजश्री योजना वाली बेटियों का क्या होगा?
राजश्री योजना वाले भी नई योजना के तहत पात्र माने जाएंगे. उन्हें नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.ऐसा इसलिए क्योंकि राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में ही समायोजित कर दिया गया है.लिहाजा उन्हें बची हुई किस्तें लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि के तौर पर दी जाएगी.
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