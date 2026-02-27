By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
राजस्थान सरकार ने माउंट आबू समेत इन 3 शहरों का बदल दिया नाम, जानें अब कैसे पहचानेंगे?
Rajasthan City Name Change: राजस्थान सरकार ने माउंट आबू समेत तीन शहरों के नाम बदलने का फैसला लिया. यहां देखें नए नामों की पूरी लिस्ट...
Rajasthan City Name Change: भजन लाल शर्मा की सरकार ने राज्य में तीन शहरों के नाम बदलने का बड़ा फैसला लिया है. विधानसभा में घोषणा करते हुए सीएम ने बताया कि यह कदम सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए उठाया गया है. सरकार का मानना है कि पुराने और स्थानीय इतिहास से जुड़े नाम लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं. खास बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश के कई राज्यों में शहरों और जगहों के नाम बदलने को लेकर चर्चा चल रही है.
माउंट आबू समेत तीन शहरों को मिले नए नाम
सरकार के अनुसार, दुनिया भर में मशहूर हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम अब “आबू राज” किया जाएगा. इसके अलावा जहाजपुर का नया नाम “यज्ञपुर” और कामां का नाम “कामवन” रखा जाएगा. सरकार का कहना है कि इन नए नामों का संबंध स्थानीय धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं से है. पर्यटन के लिहाज से भी यह बदलाव चर्चा में है, क्योंकि माउंट आबू घूमने हर साल बड़ी संख्या में युवा और परिवार पहुंचते हैं. अब देखने वाली बात होगी कि नए नामों के बाद पर्यटन और ब्रांड पहचान पर क्या असर पड़ता है.
अन्य राज्यों में भी बदले जा चुके हैं नाम
नाम बदलने का यह ट्रेंड सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है. इससे पहले उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं. यूपी में अयोध्या और प्रयागराज जैसे बड़े नाम परिवर्तन हुए, जिन पर लंबे समय तक चर्चा चली. दिल्ली में भी कुछ इलाकों और मेट्रो स्टेशनों के नाम नए तरीके से तय किए गए. सरकारों का कहना है कि इससे स्थानीय पहचान और इतिहास को सही तरीके से सामने लाने में मदद मिलती है.
केरल का नाम बदलने का फैसला भी चर्चा में
हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर “केरलम” करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. मलयालम भाषा में “केरा” का मतलब नारियल का पेड़ और “अलम” का मतलब भूमि होता है. यानी केरलम का अर्थ नारियल के पेड़ों की धरती है. दिलचस्प बात यह है कि वहां के लोग रोजमर्रा की बातचीत में पहले से ही केरलम शब्द इस्तेमाल करते थे. लंबे समय से लोग चाहते थे कि राज्य का आधिकारिक नाम भी वही हो, जो उनकी भाषा और संस्कृति से मेल खाता हो.
क्या मायने रखता है बदलाव?
नाम बदलने के ऐसे फैसले सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी असर डालते हैं. नए नाम आने के बाद मैप, टिकट बुकिंग, ट्रैवल प्लानिंग और सरकारी दस्तावेजों में बदलाव देखने को मिलता है. खासकर युवा ट्रैवलर्स और नौकरी करने वाले लोगों के लिए नई जानकारी अपडेट रखना जरूरी हो जाता है. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नए नाम तेजी से ट्रेंड करने लगते हैं. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि लोग इन नए नामों को कितनी जल्दी अपनाते हैं.