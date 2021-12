जयपुर: राजस्थान सरकार (Rajasthan govt) कुन्नूर हेलिकॉप्टर हादसे ( helicopter crash) में जान गंवाने वाले स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह (Squadron Leader Kuldeep Singh ) के परिवार (family of Squadron Leader Kuldeep Singh) को एक करोड़ रुपए की सहायता देगी. यह मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने मंगलवार को यह जानकारी दी.Also Read - Srinagar Terrorist Attack Update: PM मोदी ने आतंकी हमले का ब्‍योरा मांगा, फारूक अब्दुल्ला के तल्‍ख बोल

Rajasthan Government announces an ex-gratia of Rs 1 crore for the family of Squadron Leader Kuldeep Singh (in pic). He lost his life in the #TamilNaduChopperCrash on December 8th. pic.twitter.com/U9FntouB9U

— ANI (@ANI) December 14, 2021