Rajasthan: selling any kind of fireworks will be fined Rs 10,000 and any person found using fireworks will have to pay a penalty of Rs 2,000: राजस्‍थान की कांग्रेस सरकार ने राज्‍य में इस दिवाली से पहले से ही पूरी तरह से पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. राजस्‍थान सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर यह प्रतिबंध पूरे राज्‍य में लागू कर दिया है. राज्‍य में पटाखे या आतिशबाजी बेचने या उनके उपयोग पर भारी जुुुुुर्माना लगेगा.

राज्‍य सरकार के आदेश के मुताबिक, अगर कोई दुकानदार किसी भी तरह के पटाखे या आतिशबाजी बेचता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, कोई व्‍यक्ति इसकी इजाजत देता है या पटाखों का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उस पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. राज्‍य में यह प्रतिबंध 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा.

राजस्‍थान सरकार ने यह कदम आपदा कानून के तहत उठाया है.