नई दिल्‍ली: देश के विभिन्‍न राज्‍यों में लॉकडॉउन में फंस प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से भेजने पर किराए को लेकर अभी तक सियासत थमी नहीं है. अब मंगलवार को राजस्‍थान के एक मंत्री ने बयान दिया. मंत्री ने दावा किया है कि राजस्‍थान सरकार ने किसी भी प्रवासी मजदूर से ट्रेन का का किराया नहीं लिया है.

राजस्‍थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍टर प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा, राजस्थान सरकार ने किसी भी प्रवासी श्रमिक ट्रेन का किराया नहीं लिया है. सोनिया गांधी जी द्वारा घोषणा के बाद, हम उन्हें उनके गृह राज्यों में वापस भेज देंगे.

Rajasthan government has not charged any migrant worker train fare. After announcement by Sonia Gandhi ji, we will send them back to their home states free of cost: Rajasthan Transport Minister Pratap Singh Khachariyawas pic.twitter.com/RQ9eujGXT7

— ANI (@ANI) May 5, 2020