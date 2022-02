Rajasthan News: कोरोना के घटते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने कई पाबंदियों में अब ढील दे दी है. कल यानी 5 फरवरी से नाइट कर्फ्यू हटया जाएगा. वहीं शादियों में बैंड-बाजा-बारात की भी अब इजाजत होगी और अब श्रद्धालु धार्मिक स्थलों में पूरे विधि-विधान से पूजा-पाठ कर सकेंगे. राजस्थान सरकार ने लोगों को हो रही परेशानियों और कोविड के मामलों में कमी दर्ज होने के बाद ये फैसला किया है. हालांकि,राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अभी कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी. राजस्थान सरकार का यह आदेश पांच फरवरी से लागू हो जाएगा.Also Read - Rajasthan: अशोक गहलोत ने राजस्थान में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी में किया इजाफा, जानें अब किसे मिलेंगे कितने रुपये

राजस्थान के गृह विभाग की ओर से आज जारी किए गए आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक या अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. हालांकि, लोगों को इसकी जानकारी भी www.covidinfo.rajasthan.gov.in या 181 पर प्रशासन को देनी होगी. वहीं विवाह समारोह में अब बैंड-बाजा वालों को भी इजाजत होगी और इन्हें 250 की तय संख्या से अलग रखा गया है.

Rajasthan govt lifts the night curfew across the state with effect from 5th February. A maximum of 250 people allowed at wedding ceremonies (excluding the band). Religious places allowed to open for devotees. #COVID19 pic.twitter.com/ENhPkmHClO

— ANI (@ANI) February 4, 2022