जयपुर: राजस्थान सरकार ने विधानसभा का सत्र 31 जुलाई से आहूत करने के लिए संशोधित प्रस्ताव मंगलवार को राज्यपाल कलराज मिश्र को भेजा. गहलोत कैबिनेट की बैठक में संशोधित प्रस्ताव पर विचार- विमर्श के बाद इसे राजभवन भेजा गया है. Also Read - Rajasthan Crisis: अशोक गहलोत कैबिनेट की मीटिंग, BSP प्रमुख ने फंसाया पेंच

आधिकारिक सूत्रों ने बताया,’ कैबिनेट से मंजूरी के बाद संशोधित पत्रावली आज राजभवन को भेजी गई है.’ सूत्रों के अनुसार सरकार ने अपने संशोधित प्रस्ताव में भी यह उल्लेख नहीं किया है कि वह विधानसभा सत्र में विश्वास मत हासिल करना चाहती है या नहीं. हालांकि, इसमें सत्र 31 जुलाई से सत्र आहूत करने का प्रस्ताव है. Also Read - कांग्रेस की रणनीति हुई सफल, राजस्थान के राज्यपाल को सत्र बुलाने के लिए होना पड़ा बाध्य

राज्य सरकार ने तीसरी बार यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है. इससे पहले दो बार राजभवन कुछ बिंदुओं के साथ प्रस्ताव सरकार को लौटा चुका है. इससे पहले राजस्थान कैबिनेट की बैठक मंगलवार को यहां हुई, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई. Also Read - राजस्थान में फिर पॉलिटिकल ड्रामा, स्पीकर सीपी जोशी ने वापस ली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका

Rajasthan Government sends proposal to Governor Kalraj Mishra seeking to convene assembly session from 31st July. The proposal includes the Government’s reply on the 3 conditions to be met to convene the session: Sources

