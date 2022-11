Rajasthan Assembly Elections 2023, Rajasthan, Ashok Gehlot, Smart Phone: राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अशोक गहलोत की सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. राजस्थान सरकार अब राज्य में महिलाओं को स्मार्टफोन देगी. यह बयान राज्य मंत्री ममता भूपेश ने आज मंगलवार को दिया है. राज्य मंत्री ने कहा, इस योजना को दिसंबर में लागू कर दिया जाएगा. महिलाओं को स्मार्टफोन कर उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा.Also Read - भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, इसलिए PM मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है: अशोक गहलोत

Rajasthan | State govt will give smartphones to women in the state, they’ll be technically empowered. It’ll be implemented in December. Smartphones will have info regarding various government schemes which will help the state in progressing further: State minister Mamta Bhupesh pic.twitter.com/nb3Rrw4akb

