राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan HC) ने रेप के एक मामले में आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा काट रहे आसाराम बापू (Asaram Bapu) की अंतरिम जमानत याचिका (interim bail plea) खारिज कर दी. वह स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे थे.

आसाराम बापू COVID से संक्रमित होने के बाद बाद एम्स में भर्ती कराया गया था और उनके स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उन्होंने अपनी संगरोध अवधि पूरी कर ली है और उन्हें छुट्टी दी जा सकती है.

बता दें कि बीते 6 मई को जोधपुर जेल में बंद आशाराम बापू की तबियत खराब होने के कारण आसाराम को एम्‍स के ICU में भर्ती कराया गया था. आसाराम कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है. ऐसे में आसाराम की हालत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में ICU वार्ड में भर्ती कराए जाने के फैसला लिया गया था. आसाराम को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Rajasthan HC rejects interim bail plea of Asaram Bapu, serving life imprisonment in a rape case. He was seeking interim bail on health grounds

He was admitted to AIIMS after contracting COVID & as per his health bulletin he has completed his quarantine period & can be discharged pic.twitter.com/2xey9ICbBj

