भारत में कोविड-19 (Covid-19) से अब तक 91 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख 33 हजार से ज्यादा की जान जा चुकी है. आम से लेकर खास तक इसकी चपेट में आ रहे हैं. अब राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा (Raghu Sharma) कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. रघु शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने अपना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आयें हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं.

उधर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है.

Wishing my ministerial colleague, Dr. Raghu Sharma ji speedy recovery from #COVID19. May he gets well soon. @RaghusharmaINC

