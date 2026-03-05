  • Hindi
न्यूनतम पासिंग मार्क्स तय ही नहीं किए, आरक्षित कैटेगिरी वाले को 0 नंबर लाकर भी मिली सरकारी नौकरी? राजस्थान में हुआ ये कमाल!

यह घटना सरकारी भर्तियों में आरक्षण के साथ-साथ गुणवत्ता और बेसिक स्टैंडर्ड बनाए रखने की जरूरत पर जोर दे रही है.

March 5, 2026
कोर्ट तक पहुंचा मामला
राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, जो सरकारी नौकरियों में न्यूनतम योग्यता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है. यह सब शुरू हुआ विनोद कुमार पुत्र प्यारेलाल की याचिका से. विनोद ने एक सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी (क्लास-IV) कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाया. इस भर्ती में आरक्षित वर्गों के लिए कट-ऑफ अंक इतने नीचे रखे गए थे कि कुछ कैटेगरी में यह महज 0.0033 तक पहुंच गए थे, यानी लगभग शून्य.

न्यूनतम पासिंग मार्क्स तय ही नहीं

आश्चर्य की बात यह थी कि याचिकाकर्ता विनोद का अपना आवेदन सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया, क्योंकि उन्हें नकारात्मक अंक मिले थे. जबकि नियमों में कोई न्यूनतम पासिंग मार्क्स तय ही नहीं किए गए थे. जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने इस स्थिति को बेहद हैरान करने वाला करार दिया. कोर्ट ने कहा कि क्लास-IV जैसे बेसिक पदों पर भी सरकारी नौकरी में कुछ तो बुनियादी स्तर तो होना चाहिए.

क्या कहा कोर्ट ने

राज्य सरकार को अपॉइंटिंग अथॉरिटी के नाते यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार भी कम से कम न्यूनतम योग्यता रखें, ताकि वे अपना काम ठीक ढंग से कर सकें. कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा जो उम्मीदवार लगभग शून्य या इससे भी कम अंक लाए, उसे योग्य नहीं माना जा सकता. या तो परीक्षा का स्तर गलत तरीके से बहुत कठिन रखा गया था, या फिर योग्यता के मानक बिल्कुल ढीले कर दिए गए थे.

राज्य सरकार ने ऐसा करने का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया.इसके बाद बेंच ने राज्य के वकील को सख्त निर्देश दिए कि संबंधित विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक एफिडेविट दाखिल करें. इसमें स्पष्ट करना होगा कि इतने बेहद कम कट-ऑफ अंक तय करने के पीछे क्या वजह थी?

इस गंभीर कमी को कैसे सुधारा जाएगा?

भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं आया, तो मामला बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और जरूरी सख्त फैसले सुनाए जा सकते हैं.मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को रखी गई है.

राज्य की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल कपिल प्रकाश माथुर और एडवोकेट संदीप माहेश्वरी पेश हुए, जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट हरेंद्र नील, अमोघ गुप्ता और रोहन गुप्ता ने पैरवी की. यह घटना सरकारी भर्तियों में आरक्षण के साथ-साथ गुणवत्ता और बेसिक स्टैंडर्ड बनाए रखने की जरूरत पर जोर दे रही है.

