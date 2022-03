Rajasthan Hindi News: गुर्जर आंदोलन के मुखिया रहे किरोड़ी सिंह बैंसला (Gurjar leader Kirori Singh Bainsla) का लंबी बीमारी के बाद आज गुरुवार को निधन हो गया. न्यूज एजेंसी एएनाई ने उनके बेटे विजय बैंसला के हवाले से ये जानकार दी.Also Read - Girls Dance Video: अमेरिका की लड़कियों ने 'पुष्पा' के गाने पर किया गजब का डांस, स्टेप्स देख फैन हुआ इंटरनेट- देखें वीडियो

Gurjar leader Kirori Singh Bainsla passes away at a Jaipur hospital following prolonged illness, confirms his son Vijay Bainsla pic.twitter.com/ndlUDJwB9I

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 31, 2022