Rajasthan Hindi News: राजस्थान में सिरोही से कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा (Sirohi MLA Sanyam Lodha) ने विधानसभा में विवादित बयान दे डाला. उन्होंने सदन में एक विपक्षी नेता को जवाब देते हुए कहा कि वो गांधी नेहरू परिवार के गुलाम है और जब तक उनके शरीर में जान है वो गुलामी करेंगे. मालूम हो कि कांग्रेस विधायक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल होने लगा है.

“Yes we are slaves of Nehru-Gandhi family and we will remain their slaves till our last breath” : Rajasthan Congress MLA Sanyam Lodha pic.twitter.com/SrnTgduHdN

