जयपुर: राजस्थान के नागौर जिले के ताउसर गांव में रविवार को अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन के दल पर अतिक्रमणकारियों के हमले में जेसीबी के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि प्रशासन और पुलिस के करीब पांच वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए रविवार को प्रशासन का दल अतिक्रमण हटाने गया था, जहां बंजारा परिवारों ने पहले जेसीबी मशीन पर पत्थरबाजी की और जब चालक बचाव के लिए भागा तो भीड़ ने उससे मारपीट की. घायल 40 साल के ड्राइवर फारूख को इलाज के लिए एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. इसस मामले में दो विधायकों समेत 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. तनाव को देखते हुए भारी संख्‍या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सरजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में मेडता सिटी विधायक इंद्रा बावरी और उनके पति, भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग सहित करीब 300 लोगों के खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त करने और लोगों को उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

Rajasthan: A JCB operator succumbed to injuries sustained during a clash that broke out between the police and the villagers during an anti-encroachment drive in Taausar village of Nagaur district, today. pic.twitter.com/CpltS0tWDP

— ANI (@ANI) August 25, 2019