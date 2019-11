जयपुर: राजस्थान के निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है. 49 निकायों के 965 वार्डों में जीत के बाद पार्टी नेताओं ने 30 में कांग्रेस का बोर्ड बनने की उम्मीद जताई है. उसके पास 20 निकायों में ही स्पष्ट बहुमत है जबकि बाकी में उसे निर्णायक निर्दलीय पार्षदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है. वहीं भाजपा के कुल 736 पार्षद जीते हैं और उसके नेताओं का कहना है कि पार्टी 15 निकाय में बोर्ड बनाने की स्थिति में है. इनमें से छह में उसके पास स्पष्ट बहुमत है.

Rajasthan local body elections: Congress wins 961 seats, BJP 737 seats. 386 Independent candidates have also won the local body elections. pic.twitter.com/IKFuelyxNg

— ANI (@ANI) November 19, 2019